Tenta di investire i carabinieri di Luino col furgone rubato: arrestato

L’inseguimento per la statale della Valcuvia, il tentativo di investire uno dei carabinieri e il principio di una fuga che non ha avuto fortuna, portando all’arresto dell’uomo alla guida del mezzo risultato rubato.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino, lunedì scorso, mentre percorrevano la s.s. 394 a Mesenzana, hanno intercettato un Fiat Doblò che era stato rubato proprio due giorni prima in Valcuvia con alla guida un trentenne, noto ai militari perché solo pochi giorni prima gli era stata sospesa la patente di guida.

L’uomo, una volta accortosi della pattuglia dei carabinieri, ha presto accelerato per fuggire in direzione di Varese svoltando per Rancio Valcuvia. I militari dopo aver invertito la marcia e messisi all’inseguimento, lo hanno intercettato poco fuori del centro abitato di Rancio.

Nel corso dell’inseguimento, a tratti rocambolesco, il fuggitivo ha imboccato la strada verso Brinzio ma, giunto in una curva, a causa dell’eccessiva velocità, ha perso il controllo del mezzo dopo aver invaso la corsia opposta e creando grave pericolo per gli altri automobilisti.

Una volta arrestata la marcia, all’arrivo dei carabinieri l’uomo ha tentato prima di investirli, quindi ha tentato di schiacciare la mano di uno di loro dentro la portiera per poi di riprendere la marcia cercando di metterli sotto, ed ancora zigzagando lungo il percorso schiantandosi poi, nuovamente, contro un altro muro di un’abitazione.

A quel punto, è fuggito nella boscaglia nel tentativo di fuggire ai militari che, grazie ai rinforzi nel frattempo sopraggiunti da Cuvio e Luino, hanno accerchiato il perimetro e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per ricettazione di autoveicolo rubato e tradotto al carcere Miogni di Varese.

Ieri, nel corso dell’udienza di convalida, il GIP del tribunale di Varese ha applicato nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa negli orari notturni.