Terzo Settore, da Regione Lombardia 240mila euro per 7 progetti della provincia di Varese

Regione Lombardia finanzierà nel 2020 157 progetti sociali del Terzo Settore con 5,7 milioni di euro. Al riguardo, Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità sottolinea: “Siamo orgogliosi di essere al fianco del Terzo Settore che, nella nostra Regione, compie quotidianamente un lavoro straordinario e che rappresenta un patrimonio inestimabile per tutto il nostro territorio. Il numero elevato di progetti finanziati conferma la straordinaria ricchezza e operosità del volontariato lombardo. Al contempo mette in rilievo la profondità dei bisogni del nostro territorio che siamo impegnati quotidianamente a soddisfare, anche con misure come questa”.

DA SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO A LOTTA ALLO SPRECO – “Sono tante – chiarisce Bolognini – le attività di primaria importanza che ci proponiamo di supportare. Per esempio, l’assistenza a persone anziane e disabili, il recupero e il riutilizzo di cibo e farmaci per evitarne lo spreco, il supporto psicologico telefonico. E, ancora, l’accoglienza a persone bisognose di cure mediche importanti e alle loro famiglie provenienti da altre regioni italiane”.

SFORZO CONTRO DISAGIO SOCIALE CAUSATO DAL COVID – “Grazie a queste risorse – prosegue l’assessore – andremo a finanziare diversi progetti di volontariato molto importanti per i nostri territori. Aiuteremo, inoltre, numerose associazioni che in questi mesi sono state in prima linea nella lotta al disagio sociale e alle povertà causate dall’epidemia da Covid”.

I TRE TIPI DI PROGETTI AMMISSIBILI – “I progetti che Regione Lombardia andrà a sostenere – spiega Bolognini – sono di tre tipologie: regionali, territoriali e locali. Nel primo caso, l’incidenza del progetto sarà la più ampia: a livello regionale o su più province. Questo contempla anche la possibilità che i programmi vengano portati avanti con finalità di ricerca. Nel secondo caso i progetti avranno una vocazione più diretta alla risposta dei bisogni della popolazione residente. Saranno, quindi, attuati da reti territoriali di almeno sei enti di volontariato e su due diversi ambiti territoriali. Infine, i progetti locali prevediamo vengano finalizzati a realizzare obiettivi più centrati sulle esigenze della realtà locale, per esempio comunale o di quartiere”.

CONFERMATO IMPEGNO COSTANTE – “Non dimentichiamo, poi – aggiunge l’assessore – che a metà ottobre abbiamo approvato contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro, per un totale di più di 1,5 milioni di euro, in favore di 315 associazioni di volontariato. Era diretto a iniziative che servono a sostenere e portare avanti attività nate e svolte durante il periodo di ‘lockdown’. L’impegno di Regione Lombardia nei confronti delle associazioni, degli enti di volontariato e del Terzo Settore rimane massimo. La pandemia che stiamo affrontando ha portato a nuovi bisogni e nuove necessità da parte dei cittadini lombardi e il nostro compito deve essere quello di dare risposte concrete ed efficaci, oltre a contribuire a valorizzare, incentivare e promuovere un modello che nella nostra Regione è già virtuoso e che costituisce un’eccellenza”.

I CONTRIBUTI DA EROGARE SUDDIVISI PER PROVINCIA – Di seguito, i dati relativi alla suddivisione dei contributi da erogare alle domande di progetto approvate. La suddivisione prende come riferimento la provincia di operatività del capofila della rete di progetto.

• Provincia di Bergamo: 9 progetti (256.000 euro);

• Provincia di Brescia: 18 progetti (534.987,36 euro);

• Provincia di Como: 6 progetti (283.321,73 euro);

• Provincia di Cremona: 12 progetti (306.000 euro);

• Provincia di Lecco: 3 progetti (123.200 euro);

• Provincia di Lodi: 7 progetti (180.561,59 euro);

• Provincia di Mantova: 16 progetti (666.044,61 euro);

• Provincia di Milano: 53 progetti (2.101.005,79 euro);

• Provincia di Monza e della Brianza: 9 progetti (439.600 euro);

• Provincia di Pavia: 11 progetti (379.712 euro);

• Provincia di Sondrio: 6 progetti (224.248 euro);

• Provincia di Varese: 7 progetti (241.592 euro).