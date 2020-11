Tetto in fiamme a Vedano Olona, 16 vigili del fuoco per spegnerlo

Un incendio ha interessato una casa di via Giuseppe Verdi a Vedano Olona.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 quando alla sala operativa del 112 è arrivata la chiamata di soccorso

Per cause in fase di accertamento il tetto di un edificio di corte è stato interessato da un incendio.

Sono stati 16 i vigili del fuoco intervenuti con sei automezzi: due autopompe, due autobotti, un’autoscala e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento il rogo e stanno mettendo in sicurezza l’area.