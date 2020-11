A Thinking Varese si parla di restauro dell’architettura moderna con Maria Antonietta Crippa

Proseguono le attività culturali dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese.

Mercoledì 25 novembre alle 19 è in programma l’ottavo appuntamento 2020 di “Thinking Varese. Testimonianze di architettura” in modalità webinar.

Ospite Maria Antonietta Crippa la quale terrà una conversazione dal titolo “Riflessioni su tutela e conservazione dell’architettura moderna, con focus sul restauro del grattacielo Pirelli”.

Link webinar: https://register.gotowebinar. com/register/ 4349322063888983052

La conversazione si svolgerà in modalità webinar e la partecipazione sarà libera e gratuita a tutti (anche per i non addetti ai lavori).

Agli architetti (non solo di Varese e provincia, ma anche di tutta Italia) che assisteranno alla conversazione saranno riconosciuti 2 crediti formativi professionali validi per il triennio 2020/2022.

Maria Antonietta Crippa, architetto e già professore ordinario di Storia dell’architettura del Politecnico di Milano, tuttora membro del Collegio Docenti Dottorato in Conservazione Beni Architettonici.

Dirige più collane di volumi d’architettura. Accademico corrispondente dell’Academia de Bellas Artes Sant Jordi, Barcellona, e membro della Pontificia Insigne Accademia Belle Arti e Letteratura Virtuosi al Pantheon, Roma. É direttore scientifico di ISAL e della rivista istituzionale. Autrice di circa 400 pubblicazioni (alcune in più lingue). Tra i suoi libri più recenti: con F. Caussé, Le Corbusier, Ronchamp (Jaca Book, 2014, ed. it. fr. ingl. ,ted.); Avvicinamento alla storia dell’architettura (Jaca Book, 2016); con F. Zanzottera (a cura di), Fotografia per l’architettura del XX secolo in Italia (Silvana, 2018). Dal 1998 e 2011 ha sovrinteso al restauro generale della cattedrale di San Vigilio in Trento. Nel biennio 2002-2003 membro della Commissione Tecnico-Scientifica di Regione Lombardia per orientamento e supporto agli interventi conservativi nel grattacielo Pirelli a seguito dell’incidente del 18 aprile 2002.