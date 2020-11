Torna a Gallarate nonostante il divieto: denunciato, segnalato e sanzionato

Un 24enne di Cassano Magnago è stato denunciato dopo essere stato sorpreso la notte scorsa – tra lunedì 23 e martedì 24 – in via Dalmazia a Gallarate mentre guidava la propria Renault Clio. Fermato dagli agenti della Volante appartenenti al commissariato cittadino, il giovane è risultato destinatario di un provvedimento di “Divieto di Ritorno” – il cosiddetto “Daspo urbano” – all’interno dei confini gallaratesi.

Il divieto, con validità triennale, era stato emesso il 15 maggio 2019 e quindi era ancora pienamente in vigore. Il giovane quindi è stato denunciato in stato di libertà per la violazione al foglio di via obbligatorio, segnalato alla Questura per l’inottemperanza alle

disposizioni dell’avviso orale cui era sottoposto e sanzionato per la violazione alla normativa anti-Covid in vigore.