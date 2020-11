Tornano a sventolare le bandiere nel Porto vecchio di Laveno Mombello.

Come promesso in campagna elettorale, a pochi giorni dall’insediamento nel mese di settembre, l’amministrazione Civitas ha ordinato le nuove bandiere e ora ha provveduto a sostituirle e a ripristinarle. Il Sindaco Luca Santagostino presente questa mattina al porto dichiara: “Vogliamo ringraziare i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per il loro prezioso lavoro; il cambio delle bandiere è un piccolo atto doveroso nei confronti dei nostri cittadini e non solo.”

L’intervento di queste squadre si è reso necessario per uno svolgimento in massima sicurezza, in quanto non si è trattato di una semplice sostituzione ma è stata necessaria anche una preventiva manutenzione straordinaria. Oltre al Sindaco, era presente anche il Vicesindaco e assessore al turismo Mario Iodice che ha sottolineato l’importanza simbolica di questo gesto: “Data la vocazione turistica del nostro Comune, ci è sembrato doveroso omaggiare i visitatori stranieri posizionando le nuove bandiere come segno di accoglienza e ospitalità in vista di una riorganizzazione graduale e sempre più organica della promozione turistica che si costruisce intanto partendo dai piccoli particolari”.

Accese le luminarie, avviata la procedura per la posa del Presepe sommerso e per la creazione di un boschetto natalizio, nonostante la difficile situazione, c’è la volontà di dare segnali di speranza e di rinascita al territorio per

creare le migliori condizioni di vivibilità in un periodo natalizio che, inevitabilmente, avrà le sue criticità.