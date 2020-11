Tovaglieri: “Il governo accolga un emendamento di 1 miliardo di euro per Malpensa”

«Il Partito Democratico della provincia di Varese ha compreso l’importanza di un’azione forte e collaborativa a tutti i livelli per salvare Malpensa e il vasto sistema economico che ruota attorno allo scalo, che è a un passo dal collasso», afferma la eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri.

«Il pressing politico della Lega – continua – iniziato fin dal primo lockdown, ha dato i suoi frutti e oggi finalmente si comincia a ragionare non solo su un fondo per le compagnie aeree da inserire nella legge di bilancio, ma anche a stanziamenti per le società di gestione, che finora non hanno ricevuto alcun sostegno a fronte di perdite rilevantissime. Si tratta di un segnale importante ma non sufficiente. Non basta infatti tamponare la grave crisi in atto, sostenendo con provvedimenti spot Malpensa e l’indotto, ma occorre avere anche un piano strategico che possa rilanciare l’hub internazionale con investimenti e nuove infrastrutture, che consentano di tornare a crescere dopo l’emergenza. A questo fine in parlamento la Lega sta preparando un emendamento alla legge di bilancio per stanziare 1 miliardo di euro a favore del sistema aeroportuale varesino. L’auspicio è che la maggioranza giallorossa possa accoglierlo, dando seguito ad alcune dichiarazioni d’intenti di PD e Italia Viva, e dimostrando lungimiranza politica nei riguardi di uno degli asset più importanti del Paese».