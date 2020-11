A Tradate e Cittiglio chiuse le pediatrie ma non i punti nascita e i pronto soccorso

Chiudono i reparti di degenza di pediatria di Cittiglio e Tradate ma non i punti nascita, né i pronto soccorso pediatrici dei due ospedali.



La decisione di sospendere l’attività di degenza è legata alla necessità di ampliare l’offerta per i pazienti Covid in questo momento di grande pressione nei pronto soccorso.

La chiusura dei reparti di degenza a Cittiglio e Tradate, quindi, non ha comportato nessuna variazione nell’attività dei Punti Nascita e dei Pronto Soccorso di Cittiglio e di Tradate, né nell’attività ambulatoriale pediatrica erogata in quelle sedi.