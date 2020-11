Tre incontri per imparare a prendersi cura di una persona con Alzheimer

Più forti dell’emergenza Coronavirus, perché capaci di reinventarsi. “Vicino a te”è il corso di formazione destinato ai familiari delle persone con Alzheimer per la cura a domicilio, che prevede tre serate online.

Gli appuntamenti, uno a settimana da venerdì 20 novembre a venerdì 4 dicembre, si terranno sulla piattaforma Google Meet. A organizzarli sono le associazioni Varese Alzheimer e Myosotis: Progetto Alzheimer.

«Che queste iniziative proseguano anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – è un segnale estremamente importante. Nessuno deve essere lasciato solo, neppure se la pandemia ci obbliga a ripensare le nostre abitudini e le nostre modalità di intervento. Per questo non posso che ringraziare Varese Alzheimer e Myosotis, per il supporto che danno a tante famiglie del nostro territorio. Come Amministrazione non possiamo che incoraggiare e supportare iniziative di questo tipo».

Tre, come anticipato, gli appuntamenti; tutti il venerdì sera e tutti dalle 20.30 alle 21.30. Si comincia il 20 novembre con “Alzheimer: la malattia, il malato, la famiglia” e con la dottoressa Cristina Morelli, medico psicoterapeuta. Venerdì 27 novembre spazio a “I disturbi comportamentali: riconoscerli e affrontarli”, con la dottoressa Daniela Ciorciaro, psicologa psicoterapeuta. Da ultimo, venerdì 4 dicembre, “Terapie non farmacologiche: spunti creativi per il benessere”, con la dottoressa Marcella Mainardi, musicoterapeuta.

L’accesso agli incontri è libero. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Varese Alzheimer, alla mail infoinfo@alzheimervarese.org e al numero 0332.813295, o Myosotis: Progetto Alzheimer, scrivendo a myosotisprogettoalzheimer@gmail.com o telefonando al numero 347.9448547 .