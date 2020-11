Trentanove positivi a Sangiano, attivi i numeri per spesa e farmaci a domicilio

Sono 39 i cittadini del comune di Sangiano risultati positivi al Covid19 in data 13 novembre 2020 da Ats. Un numero in crescita rispetto ai giorni precedenti e in linea, purtroppo, con l’andamento di tutto il Varesotto.

Vista la situazione di emergenza l’amministrazione comunale ricorda che le persone in quarantena, in caso di necessità, possono usufruire dei seguenti servizi a domicilio : consegna alimentari o beni di prima necessità e consegna farmaci, oltre a disbrighi e pratiche urgenti.

Per accedere ai servizi telefonare agli Uffici Comunali 0332-647210 dal LUNEDI’ al SABATO dalle 9.00 alle 12.00. I servizi saranno attivi per tutto il periodo di emergenza.