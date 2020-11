Troppi positivi in una classe della primaria Rodari di Fagnano, sanificazione e quarantena

L’amministrazione di Fagnano Olona si è riunita ieri pomeriggio con i rappresentanti e i genitori di una classe quarta della primaria Rodari, la dirigente scolastica e l’assessore alle Politiche educative. L’Ats, a seguito di ripetute quarantene, ha disposto da oggi l’ isolamento preventivo per 14 giorni consecutivi di una classe, riscontrando un cluster di casi Covid positivi (per cluster si intende la presenza di due o più casi correlati per spazio e tempo) che ha interessato in modo significativo personale e alunni della stessa classe.

DUE CLASSI IN QUARANTENA A FAGNANO

Gli alunni sono già a casa da una settimana, e la direzione ha stabilito il ritorno in aula per il 9 dicembre. Sarà effettuata anche una nuova sanificazione del plesso scolastico. Per quanto riguarda le altre scuole, una classe della primaria Orrù è a casa fino al 30 novembre, mentre una prima delle Fermi è rientrata in aula lunedì.

PRE E POST SCUOLA

Ieri, a fronte dell’emergenza Covid, la giunta comunale ha deliberato una serie di agevolazioni tariffarie, dal momento che a partire dal mese di ottobre sono stati appunto disposti diversi isolamenti fiduciari e quarantene di intere classi di scuola primaria e secondaria e di gruppi frequentanti i servizi scolastici, di fatto impedendo la regolare frequenza dei servizi per gli alunni.

Pertanto, per le assenze fino a 5 giorni consecutivi abbiamo deliberato la riduzione del 25% sulla tariffa piena, 10 giorni consecutivi riduzione del 50%, 15 giorni consecutivi riduzione del 75%, assenze per l’intero mese, riduzione del 90%. La misura sarà in atto fino al 31 gennaio 2021 (in base allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri salvo proroghe).

LA SITUAZIONE GENERALE

In base agli ultimi dati Ats, i casi positivi a Fagnano sono 241 (a ieri sera ore 21) e i guariti 318 (dato 23 novembre: positivi 239, guariti 300, dato 21 novembre: 259 positivi, 267 guariti).