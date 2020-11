Un altro stop per la Futura Volley, salta anche la sfida contro il Pinerolo

Sembrava tutto pronto per il ritorno al campionato della Futura Volley Giovani di Busto Arsizio, attese domenica 8 novembre tra le mura amiche del “San Luigi” di Sacconago per la sfida di campionato contro le piemontesi di Pinerolo.

E invece il Covid ha messo un altro cartello di stop davanti alle cocche, che a poche ore dal match vedono rinviata anche questa gara.

Quella tra Futura e Pinerolo sarebbe stata l’unica gara non rinviata della gara di domani.

Il comunicato del club:

Non c’è pace per il Girone Ovest di Serie A2: anche l’unica partita in programma domani per la 9^ giornata di Regular Season, che avrebbe contrapposto le Cocche alla Eurospin Ford Sara Pinerolo, è stata rinviata a data da destinarsi su disposizione della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

E’ quindi posticipato ancora una volta il ritorno in campo delle biancorosse, ferme dalla gara giocata a Roma il 18 Ottobre. La speranza è che questo periodo di incertezza, tanto nel volley quanto nel resto del mondo, possa terminare a breve!