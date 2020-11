Un bando regionale da 8mila euro per Malnate contro le truffe agli anziani

Le truffe verso gli anziani sono un fenomeno purtroppo presente a Malnate, ma che l’amministrazione comunale assieme alla Polizia Locale è fermamente decisa a combattere.

«Nonostante le tecniche siano ormai già da tempo consolidate e gli stratagemmi utilizzati siano sempre gli stessi – spiegano dal comando di Polizia Locale -, purtroppo tali reati sono sempre più in aumento, basti pensare a quella dei finti tecnici di luce, gas, energia, i fantomatici nipoti fermati dalla Polizia o che hanno subito un incidente stradale, finti poliziotti o carabinieri e, soprattutto nello scorso periodo emergenziale, i finti sanitari dell’ASL che effettuavano test tramite tamponi a domicilio. Per tale motivo è necessario continuare a diffondere la cultura della prevenzione specificatamente a tali truffe che, nella quasi totalità dei casi, colpiscono persone anziane e spesso sole, pertanto si propone di aderire al bando di cui in premessa al fine di mettere in campo una serie di iniziative di informazione, formazione, protezione e supporto al fine di scongiurare il compimento di tali reati e ridurne gli effetti».

Grazie al bando promosso da Regione Lombardia nel mese di giugno scorso, il Comune di Malnate è risultato tra i 27 assegnatari di un contributo pari ad 8.000 euro, premiando un progetto creato dal Comando di Polizia Locale malnatese insieme alle Associazioni Foxpol, Elasticamente ed Associazione Nazionale Carabinieri. Al tavolo; durante la fase di stesura della richiesta per il bando, si è seduta anche la lista Malnate Ideale, che si è dimostrata attenta alla situazione.

L’importo complessivo del progetto approvato dalla Giunta Comunale è pari ad €. 12.500,00 di cui 8.000,00 cofinanziati da Regione Lombardia e 4.500,00 dal Comune.

Il progetto è stato denominato “Le truffe si combattono in squadra!” ed è proprio il fare rete il vero punto di forza.

Le tre associazioni lavoreranno in equipe con la Polizia Locale partendo dalla formazione e dalla realizzazione di una rete procedurale che sia in grado di agire su diversi fronti e si svilupperà già a partire dal prossimo mese di dicembre e fino al 31 dicembre 2021.

Tre i capisaldi dai quali partire: prevenzione, tramite incontri con la cittadinanza, informazioni sulla pagina web del Comune, gazebo informativi sul territorio e servizi di prossimità; Protezione delle persone anziane, con il miglioramento del controllo del territorio sia in maniera diretta – Polizia Locale -, sia coinvolgendo tutte quelle forme di cittadinanza attiva presenti sul territorio a partire dal Controllo del Vicinato; Assistenza e supporto, con la realizzazione di servizi di assistenza e supporto post-evento, sia di tipo tecnico-legale – tramite operatori della Polizia Locale appositamente formati -, sia psicologico.

“Felici del risultato ottenuto anche grazie al nostro apporto – il commento di Malnate Ideale –, ribadiamo l’impegno del nostro gruppo che, al momento della sua costituzione, si era dichiarato critico ma anche collaborativo nei confronti dell’attuale amministrazione e che continua a lavorare, senza clamore, nonostante le difficoltà contingenti, nell’interesse della propria comunità”.