Oggi, mercoledì 4 novembre alle ore 18.30, si terrà in diretta l’evento organizzato da Confartigianato Imprese Varese con The European House Ambrosetti. Titolo: “Un nuovo Hub della mobilità avanzata: il driver dello sviluppo è la sostenibilità”. Le opportunità per il cluster dell’automotive del Varesotto si legano allo sviluppo della mobilità sostenibile. Qui la stringa per collegarsi: https://zoom.us/j/96081824674.

Programma

ore 18.30 – 19.40

Apertura dei lavori e saluti introduttivi: Mauro Colombo, direttore generale, Confartigianato Imprese Varese; presentazione dello studio strategico di The European house Ambrosetti “Un nuovo hub della mobilità avanzata: il driver dello sviluppo è la sostenibilità”; Valerio De Molli, managing partner & CEO, The European House – Ambrosetti; Lorenzo Tavazzi, Partner, The European House – Ambrosetti

Dibattito live con i partecipanti

19.40 – 20.20

Tavola Rotonda

Mobilità avanzata: dalla teoria alla pratica. La prospettiva di alcuni operatori della filiera in Italia. Intervengono: Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia; Maria Alonso Raposo, Technology/Policy analyst on autonomous road transport, Joint Research Centre Ispra – European Commission; Riccardo Moratti, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Advanced Automotive Electronic Engineering – Motorvehicle University of Emilia-Romagna, professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”, Università di Bologna.

Modera Gianfranco Fabi, editorialista e giornalista economico programma.