Un solo polmone, guarisce dal Covid: Marino ringrazia gli angeli che lo hanno curato a Varese

Ha passato tre settimane all’ospedale di Circolo di Varese per Covid, ma il signor Marino non potrebbe esser più felice di così: nel giorno delle sue dimissioni ci ha tenuto a raccontare la sua incredibile storia, per ringraziare i medici che l’hanno curato, “Dei veri angeli, dei grandi professionisti” e per raccontare che di Covid si può vivere, anche quando le prospettive sulla carta possono sembrare solo infauste.

Marino, 75 anni, di Castronno, non poteva partire infatti con peggiori premesse: ha un solo polmone, visto che uno dei due gli è stato asportato 5 anni fa , e quell’unico polmone è affetto da un tumore «Anche se piccolino, e me lo stanno trattando con un farmaco che lo blocca» spiega.

In una situazione di salute così il Covid può essere devastanti: e i timori e lo spavento nel momento in cui gli è stata comunicata la positività sono stati tanti. Poi, i sintomi, il peggioramento e l’ospedale. «Ma sono stato curato davvero bene, sono felicissimo – racconta ancora un po’ affaticato ma con l’espressione serena di chi ce l’ha fatta – Sono davvero dei luminari, mi hanno curato, proprio per la mia situazione, con ancora più attenzione. Per questo voglio ringraziare tutto lo staff del sesto piano, e in particolare il dottor Montalbetti e la dottoressa Giani».