Un uomo e una donna insieme alla guida di Possibile Varese

Un uomo e una donna, insieme, alla guida del Comitato Rosa Parks di Possibile, il movimento politico che fa di diritti e uguaglianza i punti centrali del suo agire.

Lo scorso 25 novembre, l’assemblea degli iscritti del comitato di Varese di Possibile – riunita online – ha votato per l’elezione di un nuovo portavoce, in sostituzione di Walter Girardi, portavoce uscente, chiamato a fare parte del Comitato Scientifico Nazionale di Possibile.

Alla fine di un bel confronto tra gli iscritti, all’unanimità sono stati appunto eletti come co-portavoce Marco Berteotti e Irene Scavello.

«Ringraziamo gli iscritti che hanno partecipato alla riunione e, in particolar modo, il portavoce uscente Walter Girardi per l’impegno e la dedizione dimostrati, nel tempo, alla guida del Comitato» dicono i due co-portavoce del Comitato (che in tempi pre-pandemia si riuniva a Cardano al Campo). I nuovi portavoce si ripropongono di continuare «l’operato di organizzazione e promozione degli eventi, locali e non, in linea con le politiche del partito nazionale e nei limiti imposti dalla situazione straordinaria che stiamo vivendo».

Fondato nel 2015 da Giuseppe Civati, Possibile è un movimento politico nato nel segno dell’uguale, basato su battaglie concrete per restituire diritti ai cittadini italiani e lottare contro le disuguaglianze che bloccano il Paese. Gli iscritti sono presenti nelle piazze, reali e virtuali, cercano un contatto con le persone per discutere dei temi che li appassionano e guidano la loro attività. Il tesseramento per il 2020 è ancora aperto.