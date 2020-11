Una foto dei luoghi a “misura di pedone” per ricordare le vittime della strada

Una iniziativa per il giorno dedicato al ricordo delle vittime della strada. Ad organizzarla è l’associazione APS “Mayday may day” che promuove socialità, cultura e attenzione all’ecologia e al benessere delle persone.

«In un momento difficile come questo della pandemia, come Aps abbiamo promosso una iniziativa di memoria e di speranza per il 15 novembre, giornata dedicata al ricordo delle vittime della strada», spiega Domenico Grieco Funzionario e educatore della Casa Circondariale di Varese e presidente di una associazione APS “Mayday may day”.

Ecco quindi la sua proposta: «Per ricordare le persone ferite o decedute per incidenti stradali, oltre ad onorare la memoria delle vittime innocenti di una mattanza senza senso, vuole anche promuovere un messaggio ecologico, costruttivo e di speranza per un presente ed un futuro a misura umana e di pedone. Vogliamo promuovere luoghi, città, paesi, dove le automobili e gli altri mezzi di locomozione siano sempre di meno e dove il pedone (su marciapiede o pista pedonale) e anche il ciclista (su pista ciclabile) siano più sereni e più favoriti. Il momento è difficilissimo, la pandemia sta colpendo in modo pesante la Lombardia ed in particolare Varese, Milano e Monza. I mezzi di comunicazione forniscono bollettini di guerra sui morti e sui contagiati.

Per questo un messaggio di speranza, di uscire anche di 100 metri simbolicamente in prossimità della propria abitazione per fare quattro passi, per i cittadini in questo momento ci sembra importante, per ritrovare un sorriso o una speranza per il futuro. E che questo futuro sia più verde, più a dimensione umana e di pedone, con meno vittime della strada e con meno stress ed ansia. Aderiamo e facciamoci una foto, che è semplicemente una testimonianza di speranza in un futuro migliore e di solidarietà per tutte le vittime della strada. Camminiamo per 100 metri vicino casa, in modo molto simbolico, distanziati e protetti da una mascherina, nel pieno rispetto dei DPCM. Speriamo di essere in tanti!».

Per partecipare è possibile inviare la foto a info@mayday-may-day.org.