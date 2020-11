Unitalsi: ecco i biglietti vincenti della lotteria “Un pullmino per i disabili”

Quando nel settembre 2019 il Consiglio della nostra Sottosezione ha deliberato di effettuare l’iniziativa della Lotteria “Un Pulmino per gli ammalati/disabili”, iniziativa voluta per contribuire a far si che l’onere finanziario per l‘acquisto del secondo pulmino (in sostituzione del vecchio Ford Transit) fosse un po’ mitigato e non andasse ad incidere troppo sulla sua gestione economica, certamente mai avrebbe pensato di imbarcarsi in una avventura.

«Crediamo che la parola “avventura”, che a volte definisce un’esperienza entusiasmante o inusuale o addirittura un’impresa audace e rischiosa, nel nostro caso valga più l’audacia ed il rischio, visto che per poter arrivare al traguardo, l’estrazione, è passato più di un anno. Naturalmente se le cose fossero andate nel verso giusto a maggio scorso avremmo saputo dare i numeri dei vincitori dei favolosi premi messi in palio, ma quell’invisibile virus che, da marzo a tutt’ora, ci tiene relegati nelle nostre case, quasi come dei carcerati, con tanta ansia e preoccupazione, ha fatto slittare e dilatare i tempi… e, finalmente, il 21 novembre scorso abbiamo potuto fare la nostra estrazione. Nonostante questo grande inconveniente della pandemia, che certamente ha ostacolato la possibilità di collocare i biglietti con maggior facilità, dobbiamo essere grati a tutti i Gruppi e a quanti hanno generosamente aderito all’iniziativa, perché tutti i biglietti sono andati a buon fine… ergo il progetto ha raggiunto il suo scopo».

L’elenco dei numeri estratti:

Si ricorda che, data la situazione sanitaria, in osservanza delle indicazioni governative ed associative, il ritiro dei premi (portare il biglietto vincente) sarà possibile nella giornata del mercoledi (9,30-12,30) – previo appuntamento (0332/263327 – cell. 331/7786060)- presso la Segreteria di Unitalsi, di Vicolo Mera 2 – Varese.

Il termine ultimo per il ritiro dei premi è fissato alla data del 03/03/2021. Dopo tale data, eventuali premi non ritirati saranno ritenuti dalla Sottosezione.