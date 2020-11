Uyba, trasferta a Perugia per provare a uscire dai bassifondi

Con il fondo della classifica mai così vicino, la Unet E-Work Busto Arsizio è ripartita per Perugia dove giocherà (sabato 28 alle 20,30) il recupero della partita di campionato valida per l’8° turno, annullata in maniera rocambolesca un mese fa. Allora la squadra biancorossa fu costretta a un dietrofront improvviso con tre giocatrici ritornate in isolamento per via di un tampone risultato positivo.

La Uyba, tra l’altro, comincia una settimana particolare e impegnativa: dopo il match del PalaBarton la squadra bustocca resterà nella città umbra per allenarsi in vista del girone di Champions (sottoforma di “bolla”) previsto a Scandicci tra martedì 1 e giovedì 3 dicembre. Anche per questo motivo, strappare un risultato positivo in trasferta può aiutare la Unet a scuotersi dopo le pesanti sconfitte recenti, ultima quella interna con Novara della settimana scorsa.

Il match vedrà di fronte due squadre appaiate con soli 8 punti – solo Brescia, con 7, è alle loro spalle – anche se Busto ha disputato una gara in meno. La Bartoccini Fortinfissi però appare rivitalizzata dall’arrivo in panchina di Davide Mazzanti e sta provando a risalire anche grazie alle tre ex biancorosse Freya Aelbrecht, Serena Ortolani e Helena Havelkova, tutte pedine fondamentali e titolari per la formazione umbra.

Al contrario la Uyba vive uno dei momenti più delicati da quando la società (allora si chiamava Futura) è tornata in Serie A1 nel 2006, pur con tutte le attenuanti del caso. Oltre alle tre ex, Perugia può contare sulle varie Carcaces, Di Iulio, Koolhaas e sul libero Giada Cecchetto. Mazzanti – nella foto in alto con Mingardi – dovrà sempre fare a meno di Lisbet Herrera Blanco e ha così convocato la giovane Campagnolo. Sbagliare, davvero, non si può.

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet e-work Busto Arsizio Perugia: 1 Casillo, 2 Carcaces, 4 Agrifoglio, 5 Scarabottini, 6 Cecchetto, 7 Di Iulio, 8 Rumori, 9 Mlinar, 10 Koolhaas, 11 Ortolani, 12 Angeloni, 16 Havelkova, 19 Aelbrecht. All. Mazzanti. Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Campagnolo, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Fenoglio.

CLASSIFICA – Conegliano (12) 36; Novara (11), Monza (12) 25; Scandicci (11) 24; Chieri (8) 15; Firenze (12) 14; Trentino (10) 13; Casalmaggiore (11) 12; Cuneo (10) Bergamo (11) 10; BUSTO ARSIZIO (9), Perugia (10) 8; Brescia (11) 7.

Nota. Tra parentesi le partite disputate da ciascuna squadra.