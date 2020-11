Vaccinazioni ai bambini in Comune a Olgiate Olona, ecco quando si potranno fare

Nei giorni 2, 4, 9 e 11 dicembre i pediatri olgiatesi potranno usufruire per effettuare le vaccinazioni anti-influenzali di alcuni spazi messi a disposizione dal Comune presso il Municipio, idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di distanziamento sociale e per garantire il necessario livello di sicurezza e di protezione nei confronti della pandemia da Covid-19.

Questa decisione risponde a una precisa richiesta di Ats (Agenzia di tutela della salute dell’Insubria) di segnalare eventuali spazi o strutture comunali idonee allo svolgimento delle attività finalizzate alla copertura vaccinale della popolazione da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri.

Hanno aderito a questa proposta i pediatri Roberto Giurioli e Maria Francesca Contri. Le vaccinazioni saranno effettuate nei giorni suindicati, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 previo appuntamento da fissare direttamente col proprio pediatra tramite messaggio Whatsapp. Gli uffici comunali non gestiranno le prenotazioni. La protezione civile avrà cura di garantire l’afflusso nel rispetto delle norme anti Covid. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina.

«Anche in considerazione del periodo emergenziale che stiamo attraversando – ricorda l’assessore alla Salute Mauro Carnelosso – abbiamo aderito prontamente alla richiesta di ATS al fine di proporre ai medici di Medicina Generale e ai pediatri una soluzione per evitare il rischio di assembramenti che si potrebbero creare nei loro studi durante le vaccinazioni. Ringrazio tutti i medici per aver saputo unire le energie al fine di svolgere un servizio davvero importante per la comunità».