Vandali nell’area feste di Erbamolle: “Tanti danni, ma il dispiacere è ancora maggiore”

Sedie spaccate, giochi per bambini vandalizzati e rifiuti sparsi in giro. È così che si presenta l’area feste di Erbamolle -dove tutti gli anni si svolge un’apprezzatissima festa- ma che nelle scorse ore è stata colpita da un raid di vandali.

«Hanno distrutto tantissime delle sedie che usiamo per la festa e rovinato i giochi per i bambini -dice Sergio Ghiringhelli, il presidente dell’associazione Santa Caterina che organizza la festa e cura quell’area-. Non è la prima volta che colpiscono ma devo dire che siamo più dispiaciuti nel vedere il poco rispetto per quest’area più che per il valore in sé dei danni». Ghiringhelli spiega che già domani andrà in comune a Buguggiate per vedere cosa poter fare per difendere quell’area.

«Nella zona di erbamolle il parchetto tra la sede della l’associazione S. Caterina e la chiesa è piuttosto frequentato e di fronte ci sono anche un paio di canestri parecchio utilizzati -commenta il sindaco Matteo Sambo-. La sede è di proprietà del Comune in allocazione all’associazione che si occupa delle manutenzioni. Ed è un area molto carina ed apprezzata, per questo mi stupisco che possa esserci qualcuno che la frequenti per danneggiarla».