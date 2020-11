Il Varese al “Franco Ossola” cerca i primi punti contro la Caronnese

Arrabbiato, deluso, ma volenteroso. Dopo l’amara trasferta di Imperia, il Varese ritornerà a giocare al “Franco Ossola”. L’appuntamento con il recupero della quarta giornata del Girone A di Serie D è per mercoledì 18 novembre alle ore 14.30. Avversario sarà un’altra formazione della provincia di Varese, la Caronnese che nelle quattro gare di campionato disputate ne ha vinte due e perse altrettante.

Se domenica in Liguria i biancorossi di mister Sassarini hanno ripreso a giocare una gara ufficiale dopo più di un mese di stop forzato, i rossoblu di Roberto Gatti – che ha un passato da giocatore al Varese ed è varesino di adozione – non scendono in campo dal recupero dal 17 ottobre, la sconfitta in casa contro il Chieri 1-0.

Il Varese, che cercherà i primi punti in classifica dopo le tre sconfitte fin qui rimediate, dovrà ripartire dalla determinazione vista a Imperia, ma per fare risultato sarà necessario ritrovare il feeling con il gol che sembra essersi perso dal salto tra precampionato e gare ufficiali.

Saranno ancora diversi gli indisponibili nella rosa biancorossa, ma più degli uomini scelti per giocare a fare la differenza sarà la voglia di fare risultato, sbloccarsi e dare inizio una nuova stagione.

DIRETTAVN

La partita è già iniziata su VareseNews. Potrete commentare la gara grazie al nostro liveblog e interagire con Twitter e Instagram con l’hashtag #DirettaVn.