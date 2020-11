Varese e Caronnese, gli animi opposti di Sassarini e Gatti

Da una parte l’amarezza per una partita dominata a lunghi tratti, ma persa per l’incapacità della squadra di andare in rete. Dall’altra la soddisfazione per una vittoria forse non meritata sul campo, ma fondamentale dopo un lungo periodo di stop a causa del Covid.

Sono questi gli animi degli allenatori di Asd Città di Varese e Caronnese, protagonisti nel recupero del girone A della serie D di mercoledì 18 novembre al Franco Ossola di Masnago. Il finale ha premiato gli ospiti, che salgono a quota 9 punti, mentre i biancorossi restano sul fondo della classificacon 0 punti in 4 match.

DAVID SASSARINI, ALLENATORE ASD CITTÀ DI VARESE – «Abbiamo avuto tante occasioni, non le conto nemmeno, saranno state almeno dieci o undici. Sono rammaricato, ma al tempo stesso si vede che siamo in crescita. È una partita che avremmo dovuto vincere, ma abbiamo perso. Non recrimino sulle assenze, penso alla partita. Se abbiamo avuto dieci occasioni, è inspiegabile che non siamo riusciti a fare gol, forse per la troppa voglia di segnare, non so: fatto sta che arrivati lì, in area, a pochi metri dalla porta, abbiamo tirato piano, male. Manca forse qualcuno che finalizza. Questa era una partita contro una squadra importante, non va dimenticato. Siamo in crescita, ma non riusciamo a fare gol e vincere, pur meritandolo».

ROBERTO GATTI, ALLENATORE CARONNESE – «Vincere qui è una soddisfazione grande. Questo è un Varese che al di là della classifica sa giocare a calcio e crea tanto. Noi non giocavamo da tempo, ci mancavano giocatori importanti, ma abbiamo portato a casa un risultato importante. Sono soddisfatto del primo tempo, poi abbiamo pagato forse lo stop prolungato e un po’ di elementi non al meglio».