Varese, difesa incerta; piacciono le ali. Lillo in crescita, Balla in altalena

LASSI 5 – Il riscatto non arriva, dopo il disastro ferroviario combinato a Imperia. Anzi. Il gol della Caronnese gli capita tra capo e collo un’altra volta, con la palla che si infila tra il portiere e il primo palo proprio dove si pensa che non dovrebbe passare. E più in generale, continua a trasmettere insicurezza (in questo però non è certo supportato dai compagni di reparto).

POLO 5 – Correo in occasione del gol: dà a Banfi il tempo sufficiente a ricevere, stoppare, guardare, capire dove metterla e calciare. Per di più lasciando lo spazio giusto per la staffilata in linea retta. Sassarini lo toglie nell’intervallo, segno che la rete subita non è l’unica pecca.

(Romeo 6 – Almeno, ha il merito di sbattersi, di lottare, di fare un po’ di onde).

MAPELLI 5,5 – Non una prova cattiva in generale, anzi, in un paio di occasioni è attento a mettere una pezza. Però fa parte di una linea a quattro che non dà mai l’impressione di poter controllare l’attacco ospite senza un qualche batticuore.

(Fall 5,5 – La bocciatura piena sarebbe facile, eppure un paio di movimenti buoni li ha messi in atto. Poco per il 6, ma non è neppure semplice accendersi in pochi minuti di arrembaggio).

VISCOMI 6,5 – Il giudizio sarebbe simile a quello di Mapelli, se non fosse che Viscomi nel finale salvi un gol già fatto con un incredibile intervento di testa (parate del Varese: Lassi zero, Viscomi uno) e che come sempre ci metta la voce, il supporto, il ruggito.

PETITO 5,5 – Un paio di spunti positivi non mancano, ma la sbavatura è sempre in agguato. E torniamo sul discorso del reparto insicuro di cui sopra.

GUITTO 5 – Ottimo per il rugby, dove il passaggio in avanti è vietato. Va spesso a prendersi il pallone (bene) ma non accende mai una lampadina: pallone a destra, pallone a sinistra, pallone all’indietro. Pallone all’indietrissimo, qualche volta.

SNIDARCIG 5 – Non fa cerniera, non si propone. Lo si vede solo in occasione di un bel tiro da fuori murato dalla difesa. Troppo poco, tanto che Sassarini preferisce lasciarlo negli spogliatoi.

(Parpinel 6 – Come per Romeo, il suo ingresso dà un po’ più di solidità)

MINAJ 6,5 – Una traversa, diversi duelli vinti (anche se Travaglini con il passare dei minuti lo limita), l’impressione di avere una marcia in più che prima o poi darà i frutti sperati.

(Mamah 5,5 – Entra bene in partita ma pecca nel voler cercare un gol da posizione difficile invece di mettere al centro con la difesa scombinata)

BALLA 6 – Primo tempo per lunghi tratti da “7 pieno”, nel quale dialoga bene sia con le ali sia con Lillo. Poi sbaglia un paio di “ultimi passaggi”, si innervosisce e cala di intensità: nel complesso una partita valida ma con il fumo che prende il sopravvento sull’arrosto iniziale.

CAPELLI 6 – Gara simile a quella di Minaj, anche se con qualche “colpo” in meno rispetto al collega che corre sulla fascia opposta. Non dispiace, però non sboccia del tutto.

(Otelé 6,5 – Garra, corsa e quel tiro che fa tremare la traversa: meritava maggiore fortuna).

LILLO 6 – Dall’inizio per la prima volta: la qualità si vede. Si vede anche che il numero 9 non è ancora al meglio, ma dal suo intuito e dai suoi piedi passano tante fortune di questo Varese. Lo aspettiamo fin da Fossano con più tono e siamo convinti che lascerà il segno.

VOTI CARONNESE

Marietta 6,5; M’Zoughi 6,5, Galletti 6, Cosentino 7, Travaglini 6; Torin 6, Vernocchi 6 (Corno 6,5), Gargiulo 6, Calì 6,5; Banfi 7 (Santonocito 6,5), Scaringella 5,5.