Da Varese a Londra, cuori stampati in 3D per salvare la vita ai bimbi malati

Salvare la vita ad un bambino grazie ad un cuore a misura naturale realizzato con una stampante 3D.

L’impresa è riuscita a Claudio Capelli, 40enne, ingegnere biomedico varesino, trasferitosi da diversi anni a Londra per studiare e lavorare. Velatese doc, grande appassionato di basket (ha giocato nelle giovanili della Pallacanestro Varese), attualmente è ricercatore finanziato dalla British Heart Foundation, ente che ogni anno supporta con oltre 100 milioni di sterline la ricerca su tutte le malattie cardiache e circolatorie (foto dal sito https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/research/3d-printed-hearts).

Una delle sue ricerche a cui ha collaborato, realizzata insieme ad un team del Great Ormond Street Hospital, riguarda la stampa 3D a grandezza naturale del cuore di un bambino, per aiutare i medici a curare gli organi vitali dei piccoli pazienti affetti da malattie cardiache congenite.

A Watford, nel Nord di Londra, c’è un bimbo, Lucas Ciulean, che ora ha 13 mesi ed è nato con un raro difetto cardiaco in cui l’aorta, il vaso sanguigno principale che porta il sangue al corpo, è collegata alla parte sbagliata del cuore. Grazie al modello stampato in 3D realizzato dal gruppo di cui fa parte Claudio Capelli, il bimbo, operato due volte quando aveva 3 giorni e 10 mesi, sta bene ed ha avuto salva la vita.

Il modello stampato in 3D a misura naturale del cuore del piccolo Lucas è servito ai chirurghi per capire esattamente dove fosse il problema e di conseguenza come intervenire.

È Gianni Spartà ad averne parlato sul suo blog, raccontando di come anche don Adriano, lo storico parroco di Velate accanto al quale Claudio da giovane serviva messa, abbia distribuito ai fedeli una copia dell’articolo del giornale inglese Metro UK che ha il dottor Capelli come protagonista.

Claudio Capelli, che insieme al team di ricerca sta collaborando con altri centri in tutto il mondo per raccogliere prove che dimostrino quanto siano benefici i cuori stampati in 3D, ha raccontato al sito del BHS e all’edizione inglese di Metro l’importanza del suo lavoro: