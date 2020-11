Varese, si ribalta col suv e rimane in bilico sulla scarpata al sacro Monte

Incidente da brividi sulla strada del sacro Monte di Varese nella tarda mattinata di oggi, domenica 22 novembre: l’autista di un Suv ha perso il controllo ribaltandosi e rimanendo in bilico sulla scarpata.

Il fatto è successo poco prima delle 13 in via Campo dei Fiori.

Gli occupanti dei veicolo sono riusciti a uscire in autonomia dal mezzo ma sono dovuti ricorrere alle cure mediche grazie all’intervento di un’ambulanza e un’automedica: il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo o e dopo aver sfondato un muro di recinzione è rimasto in bilico, fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere gli occupanti. Sono in corso le operazioni di recupero.