A Vedano Olona vaccino antinfluenzale solo su prenotazione, si parte dagli over 65

(Foto di Katja Fuhler) – Notevole adesione con grandi numeri in pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale organizzata dai medici di medicina generale che operano a Vedano Olona.

Per scongiurare gli assembramenti il Comune ha messo a disposizione una piattaforma informatica per le prenotazioni (obbligatorie) a cui hanno già aderito oltre 700 cittadini e a cui è stato affiancato un robusto supporto telefonico considerato che non tutta l’utenza ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Per disposizionid ella Regione Lombardia, la vaccinazione è infatti destinata in questa fase solo a chi ha compiuto i 65 anni di età. Successivamente verrà aperta anche a chi ha compiuto i 60 anni.

Sabato 21 novembre la campagna di vaccinazioni prenderà il via presso la palestra Mario Porta di via Nino Bixio: sarà ammesso solo chi si è prenotato. Sarà presente anche un contingente del gruppo comunale di Protezione civile affiancato dalla Polizia locale che darà supporto logistico con una tenda e sedie per mantenere il distanziamento in ogni fase delle operazioni, compresa quella di osservazione post vaccinazione.

«Raccomandiamo a tutti coloro che hanno compiuto i 65 anni di età di aderire a questa campagna di prevenzione prenotando per tempo la prestazione – dice il sindaco Cristiano Citterio – Mai come quest’anno dobbiamo proteggere le fasce più fragili evitando loro ogni forma di assembramento: per questo abbiamo messo ben volentieri a disposizione dei medici il centro sportivo e il supporto per le prenotazioni. Ringrazio anche tutti i volontari del Telefono Amico che hanno messo a disposizione tante ore del loro tempo per questo fondamentale servizio».

Come prenotare

– online sul sito del Comune di Vedano Olona all’indirizzo: https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/012134/Vaccinazioni.html

– oppure, in alternativa, telefonando a uno dei seguenti numeri esclusivamente negli orari indicati:

• Telefono Amico del Comune di Vedano Olona, 0332 867777: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

• Centro medico, solo telefonicamente, allo 0332 1646959: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16

• Numero dedicato del Comune di Vedano Olona, 0332 867798: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 10

Agli operatori telefonici non è consentito rilasciare informazioni sanitarie.

Dove e quando?

La vaccinazione verrà somministrata, unicamente a chi avrà prenotato, presso la palestra comunale Mario Porta di via Nino Bixio, in queste date e orari:

Sabato 21 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Domenica 22 novembre dalle 9 alle 12

Martedì 24 novembre dalle 14 alle 17

Giovedì 26 novembre dalle 14 alle 17

Venerdì 27 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Sabato 28 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Per qualsiasi altra informazione sanitaria riferirsi al proprio medico curante mentre per le altre categorie di aventi diritto alle informazioni ufficiali dell’ASST Sette Laghi: https://www.asst-settelaghi.it/vaccinazione-antinfluenzale

Il Comune ricorda che è di vitale importanza rispettare il distanziamento ed evitare qualsiasi forma di assembramento: pertanto sarà consentito accedere al parcheggio della palestra non prima di 15 minuti dall’orario prenotato. È obbligatorio indossare una mascherina chirurgica durante tutto il periodo di permanenza e sanificare le mani con gel disinfettante prima di accedere alla sala vaccinazioni.