“Venga in piazza Beccaria a Varese”, torna l’agenzia dei falsi annunci di lavoro

Gentile Redazione,

sono una donna di 31 anni che stamattina, 26 novembre, ha ricevuto una chiamata da questa agenzia di import ed export come si sono definiti loro, che hanno detto di volermi vedere per un colloquio conoscitivo. Insospettita dalla chiamata ho fatto ricerche nel web ed ho trovato questo vostro articolo:

stavolta il numero era 0332/1488557, colloquio direttamente oggi pomeriggio alle 17.30 auna volta arrivata lì dovrò richiamarli per farmi dire il numero civico. Io oltretutto non sono di Varese e vivo a un’ora di distanza e questo mi ha sorpresa, sto cercando lavoro quindi molto probabilmente usano degli annunci di lavoro per attirare le persone.Vorrei rimanere nell’anonimato se possibile e segnalare solamente questa situazione che non è per nulla piacevole. Spero di esser stata di aiuto se qualcuno vorrà indagare più approfonditamente ed evitare che queste persone continuino a truffare.Grazie e buona giornata!