Vertice di maggioranza in Regione, sul tavolo anche la regia dell’assessorato al Welfare

Un vertice di maggioranza che potrebbe mettere in discussione il ruolo dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. È stato fissata per venerdì 13 novembre la riunione tra le componenti politiche della maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e, secondo quanto ha anticipato l’agenzia Askanews, tra i temi all’ordine del giorno potrebbe esserci proprio quello della regia dell’assessorato più cruciale da quando è cominciata l’emergenza pandemica.

Non è la prima volta che viene evocata una decisione sul titolare dell’assessorato e questa volta sul tavolo potrebbero esserci diverse ipotesi: dal rimpasto, la decisione che sarebbe più drastica, ad un affiancamento.