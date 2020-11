Via agli ultimi lotti, interrotta la circolazione nella piazza di Albizzate

Sono iniziati ad Albizzate i lavori per la realizzazione degli ultimi due lotti di riqualificazione della nuova piazza centrale del paese.

Dopo uno slittamento di un paio di settimane, l’inizio del cantiere era stato annunciato per l’inizio del mese, lunedì 23 novembre gli operatori hanno cominciato a rimuovere il manto stradale per la realizzazione della nuova pavimentazione.

Con l’inizio dei lavori è stata anche interrotta la circolazione stradale all’ingresso della piazza. Per raggiungere la via Roma e il primo tratto della via Cavour è necessario passare dalla via Manzoni, dove è stata provvisoriamente cambiato il senso di marcia.