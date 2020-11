Video didattici sul Ticino, per prepararsi alla gita “quando si potrà”

Le attività per i bambini del Parco del Ticino tornano on-line con un nuovo progetto rivolto a studenti e insegnanti per introdurre alcune conoscenze e tematiche ambientali e prepararsi così alle uscite lungo il nostro “Fiume Azzurro”, quando sarà nuovamente consentito farlo.

Il progetto si intitola #inlineacolParcoTicino ed è una naturale evoluzione di #evadicolParcoTicino, lanciato durante il lockdown di primavera per mantenere il contatto con le famiglie.

Ogni settimana il parco pubblicherà dei filmati didattici destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

I video vogliono essere un attivo e vivace supporto alle attività svolte delle insegnanti, per approfondire molti temi legati all’ambiente naturale e alla sua difesa, ma anche all’agricoltura, alla storia e alle attività umane presenti nel territorio. Un’opportunità unica per prepararsi ad uscite sul territorio alla scoperta della valle del Fiume Azzurro, quando si potrà.

Conoscere la natura e la storia del Parco del Ticino, legandola ai grandi temi ambientali che ora diventano una sfida da affrontare per tutto il mondo, come la sostenibilità ambientale e gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi, scoprire il nostro territorio e comprendere come tutelarlo ed amarlo: questi gli obiettivi da proporre ai ragazzi!

L’adesione all’ iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli istituti scolastici.

Attraverso la compilazione del format (a questo link) gli insegnanti potranno essere tempestivamente aggiornati sulle proposte didattiche promosse dal Parco, nonché workshop e corsi di formazione loro dedicati.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Parco del Ticino.