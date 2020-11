Visita on line alla mostra sul divisionismo insieme alla curatrice Annie-Paule Quinsac

In attesa che possa riaprire al pubblico la mostra “Divisionismo. La rivoluzione della luce” al Castello Visconteo Sforzesco di Novara (chiusa dal 5 novembre scorso in conformità a quanto previsto dal DPCM del 3.11.20) è visitabile virtualmente al link.

Una guida d’eccezione, la curatrice della mostra Annie-Paule Quinsac, accompagna il pubblico in questo affascinante tour virtuale attraverso i capolavori dei Divisionisti italiani, Segantini, Pellizza da Volpedo, Morbelli, Previati, Grubicy, Fornara, Longoni, Ranzoni, Cremona, Nomellini, con focus e approfondimenti sulle otto sezioni dell’esposizione, contributi sulle singole opere.

Per dare risposta alle attese di oltre trentamila persone che avevano prenotato e avrebbero dovuto vedere la mostra durante i due mesi in cui è stata sospesa dal lockdown e a coloro che avevano manifestato il desiderio di rivederla, l’Associazione METS Percorsi d’arte si è prodigata, con l’appoggio della curatrice Annie-Paule Quinsac, tra i massimi esperti di Divisionismo italiano, per riottenere le opere, al fine di proporre una rassegna che corrispondesse al progetto scientifico originale: raccontare la storia del Divisionismo italiano, rivoluzione della luce, in diciotto artisti, sessantasette opere, otto sale.