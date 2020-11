I voti della Pro Patria: la difesa questa volta non brilla, Parker ancora a segno

Sconfitta casalinga per la Pro Patria che dopo il vantaggio di Parker su rigore viene rimontata dall’Albinoleffe per il 2-1 finale. Buona prova per i tigrotti, ma la stanchezza sembra essersi fatta sentire.

LE PAGELLE

MANGANO 5,5: Non il migliore esordio stagionale

SAPORETTI 6: Solido

LOMBARDONI 6: prova di livello, peccato per la disattenzione sul secondo gol

BOFFELLI 5,5: un po’ spento oggi, ci sta visto che è sempre titolare.

SPIZZICHINO 6: Prova a dare brio sulla fascia, i suoi cross non sono però sfruttati (41 st Ferri sv)

BRIGNOLI 6: Un primo tempo senza luci né ombre, suo l’assist per l’incornata di Latte Lath(1’ st Pizzul)

BERTONI 5,5: anche lui non brilla particolarmente oggi

NICCO 6: Consueta applicazione (23’ st Le Noci)

GALLI 6: Se è sempre titolare, un motivo ci sarà. Apparso a tratti stanco oggi (23’ st Colombo)

PARKER 6: Oltre al gol, tanto lavoro sporco. Latte

LATTE LATH 6: Prova a dare dinamicità, peccato per quel palo in chiusura di primo tempo (30’ st Castelli)