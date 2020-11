Whirlpool dona mascherine, guanti e visiere all’ambulanza di Angera

Mascherine, visiere e guanti materiale importante per tutti noi. Il presidente del Corpo volontari ambulanza di Angera, GianLuigi Conterio, insieme al corpo volontari ringrazia la direzione Whirlpool di Cassinetta di Biandronno per la donazione di materiale indispensabile per il personale volontario che ogni giorno è in prima linea per far fronte all’emergenza pandemica in corso.

In questo periodo con migliaia di contagi e l’elevato numero di ricoveri, la nostra provincia è tra più colpite in Italia. Una situazione non meno drammatica rispetto alla prima ondata della pandemia dei mesi di marzo e aprile.

I volontari della croce rossa di Angera, come tutti quelli che operano sul fronte sanitario, hanno bisogno di tutti i mezzi di protezione utili per potersi difendere dal contagio. Quindi in questa fase delicata dell’emergenza sanitaria, il sostegno di strutture, associazioni, società, persone, aziende possono con i materiali utili per la protezione è fondamentale.

Il corpo volontari ambulanza di Angera, effettua circa 30 interventi al giorno, per trasporto di persone Covid, in ambulanza ci sono 2-3 volontari, si può dunque immaginare il fabbisogno di dispositivi di protezione, soprattuto guanto e mascherine, che servono quotidianamente per garantire il servizio.

Inoltre il nosocomio di Angera essendo stato convertito in un ospedale Covid, ospita oggi circa 100 pazienti ricoverati con questa patologia. Due ambulanze fisse al giorno si occupano del trasporto dei i pazienti Covid per un totale di circa 30 trasferimenti al giorno, compresi i trasferimenti nella loro abitazione degli ex pazienti Covid. Naturalmente anche per questo trasporto devono essere utilizzati tutti i mezzi di protezione come da protocollo di sicurezza.