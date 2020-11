Zafferano e miele per aiutare i piccoli del Day Center “Giacomo Ascoli”

Il profumo intenso dello zafferano e la dolcezza del miele di acacia con pistilli di zafferano sono i prodotti a chilometro zero che, nel mese di novembre, aiuteranno la Fondazione Giacomo Ascoli, dal 2006 in prima linea nella lotta contro il cancro infantile.

L’azienda “Crocus Zafferano” di Varese devolverà alla Fondazione una quota del ricavato della vendita di zafferano coltivato sui pendii collinari di Varese e del miele d’acacia DOP delle Prealpi Varesine.

Gli acquisti potranno essere effettuati sul sito www.crocuszafferano.com e arriveranno direttamente a casa. «Siamo produttori di zafferano di prima qualità, completamente naturale e 100% italiano, coltivato con passione nel nostro territorio. Un prodotto prezioso, così come è prezioso ogni singolo gesto grazie al quale è possibile realizzare i grandi progetti della Fondazione Giacomo Ascoli, di cui siamo orgogliosi sostenitori» dice Alessandra Giorgetti e Tommaso Fortuna, fondatori di Crocus Zafferano.

Il “progetto goodfriends”, che unisce solidarietà ed eccellenza del made in Italy, piace alle aziende del territorio e sostiene i progetti della Fondazione Giacomo Ascoli, che il 22 ottobre ha firmato una convenzione con ASST Sette Laghi per la costruzione di tre camere protette, al quinto piano dell’Ospedale Del Ponte. Il ricavato del progetto servirà a curare i piccoli pazienti con immunodeficienza o in aplasia ma, all’occorrenza, anche quelli positivi al Covid19 o che comunque ne abbiano una necessità clinica.

«Stimmi di zafferano di altissima qualità e miele particolarmente raffinato sono il frutto della passione, della dedizione, dell’inventiva e della capacità professionale degli amici dell’azienda Crocus zafferano che hanno deciso di supportare la Fondazione nella sua missione di solidarietà e di aiuto per “nostri” bambini del Day Center onco-ematologico “Giacomo Ascoli”» dice Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli. «Grazie a loro ed a imprenditori come loro il territorio varesino si colloca ai massimi livelli qualitativi nella produzione agroalimentare. Un grazie particolare a tutti coloro che con l’acquisto delle confezioni del Crucus Zafferano parteciperanno al progetto #goodfriends».