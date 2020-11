Zona rossa, Astuti (Pd): “Fontana non si limiti a scaricare le responsabilità”

“Fontana non si limiti a scaricare la responsabilità dell’ordinanza sul Governo, ma si prenda la responsabilità di siglare l’intesa offrendo dati precisi e dicendo che cosa intende fare riguardo una possibile diversa gradazione dei provvedimenti nelle diverse zone della Lombardia. Il DPCM parla chiaro: la responsabilità deve essere condivisa tra ministero e regioni. In un momento come questo la collaborazione istituzionale deve essere massima e nessuno deve tirarsi indietro o scaricare su altri le responsabilità di scelte complicate e dolorose”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.