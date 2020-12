5Stelle: “Bene posticipare il trasloco del mercato di Varese”

Gli attivisti dei 5 Stelle di Varese, insieme ai portavoce del Movimento, commentano positivamente la notizia del rinvio dello spostamento del mercato di Varese.

«Apprendiamo con piacere che il trasloco del mercato di via Kennedy in piazza della Repubblica verrà posticipato a gennaio – si legge in una nota – L’occasione è dunque propizia per accogliere la proposta del nostro gruppo nonché di molti cittadini preoccupati per il futuro della piazza di rendere omogenei ed identici gli spazi per gli ambulanti creando un format uguale per tutti, sul modello dei paesi più virtuosi e con un sicuro impatto in termini di arredo urbano e decoro cittadino. Abbiamo tempo e risorse per migliorare la città».