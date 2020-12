Abbracci e carezze a distanza, ripartono le prime visite dei parenti al Molina di Varese

Sono ripartite dal nucleo Alzheimer le prime visite dei parenti agli ospiti del Centro Diurno Integrato della Fondazione Molina, la residenza assistenziale Sanitaria di Varese. Proprio il nucleo Alzheimer è stato uno dei reparti più colpiti di questa pandemia ed è da qui, attraverso le vetrate del centro, che sono ripartiti i saluti, gli abbracci e le carezze a distanza di alcuni figli alle proprie mamme (Foto pubblicate dalla pagina Facebook della Fondazione Molina).

Anche al Molina, come in tantissime Rsa del territorio, il coronavirus ha portato sofferenza. E dove non ha colpito direttamente il virus ci hanno pensato le inevitabili norme di blocco delle visite ad aumentare il dolore dovuto al distanziamento con i propri cari.

L’ultimo aggiornamento sulla struttura è stato rilasciato lo scorso 15 dicembre. Nei precedenti dieci giorni erano stati registrati 21 nuovi casi di infezione da Covid-19 tra gli Ospiti della Fondazione. Attualmente i casi in trattamento sono 65, la maggior parte dei quali paucisintomatici. Per quanto riguarda gli operatori i casi attualmente positivi risultano 26.

La Fondazione sta predisponendo un piano organizzativo per consentire nuovamente le visite tra ospiti e familiari. Dopo questa prima occasione al nucleo Alzheimer, in funzione dell’andamento epidemiologico interno alla struttura e su tutto il territorio, gli accessi potranno essere ripristinati nella prima metà di gennaio.