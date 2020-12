Accolta l’istanza di Chico Forti che potrà tornare in Italia

Chico Forti torna in Italia dopo 20 anni trascorsi in un carcere di massima sicurezza in Florida per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo. La notizia è stata annunciata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che chiude il filone americano di una lunghissima vicenda processuale, giudiziaria e diplomatica.

“Il governatore della Florida ha firmato l’atto con cui accoglie la richiesta di Chicco Forti per avvalersi della convenzione di Strasburgo e venire in Italia”, ha annunciato via social il ministro degli Esteri, “È una straordinaria notizia innanzitutto per Chico e per la sua famiglia che in 20 anni di detenzione non ha mai mollato la causa e gli è stata vicino. Ma è una bellissima notizia anche per chi dall’Italia ci ha lavorato a lungo”.

L’ex produttore è stato accusato nel 1998 dell’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike, il cui cadavere venne ritrovato su una spiaggia in Florida. Nel 2000 è stato condannato all’ergastolo e rinchiuso in un carcere di massima sicurezza vicino a Miami. Lui si è sempre dichiarato vittima di un errore giudiziario ed ha iniziato una lunga battaglia legale per cercare quantomeno di tornare in Italia. Battaglia che con il tempo è diventata anche politica e in suo favore si sono susseguiti pure appelli e messaggi di solidarietà di personaggi dello spettacolo e inchieste televisive per dimostrarne l’innocenza.