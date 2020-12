Ad Albiolo 28mila lucine splendono nella “casa di Babbo Natale”

Anche quest’anno meraviglia e stupore sono assicurati per chi passa in via Quarto dei Mille ad Albiolo, in provincia di Como, a due passi da Malnate.

La famiglia Bernasconi ha infatti rinnovato nel proprio giardino la magia di decorazioni natalizie che non passano di certo inosservate. Ben 28mila lucine, ma anche il trenino e la slitta di Babbo Natale, l’igloo dei pinguini, renne e alberi scintillanti ricreano un’atmosfera che più natalizia non si può.

Il giardino è ovviamente privato, ma è lì apposta per essere ammirato da grandi e piccini, illuminato tutti i giorni dalle 17 circa fino alle 23.