Addio a Giovanna Moroni, la fiorista di Fagnano Olona

Fagnano Olona dice addio alla fiorista Giovanna Moroni, uno dei commercianti più noti del paese con il suo negozio in via dei Patrioti. La ricorda con grande affetto il consigliere comunale di SìAmo Fagnano Marco Baroffio, anche lui commerciante, con un post su facebook. Lascia due figli, Luca e Marco che insieme a lei portava avanti l’attività.

Il nostro paese come tutti i villaggi della nostra Italia, è composto da case e da strade. Ma ciò che fa l’anima e la vita di un luogo sono i suoi abitanti e coloro che ci lavorano! Oggi Fagnano ha perso un pezzetto di se, una Donna, una gran lavoratrice una grande mamma e nonna! Giovanna, la fiorista come tutti noi la conoscevamo, ci ha lasciati. Si è distaccata dai suoi cari e dalla sua terra per raggiungere il padre celeste, quel padre che lei ha sempre omaggiato con le sue composizioni floreali. Da bambino restavo affascinato dalle vetrine del suo negozio, sopratutto a Natale, con le sue creazioni e con i movimenti che catturavano gli occhi di ogni bambino. Lei Giovanna era lì, sempre ad accoglierti con il suo sorriso in mezzo ai suoi fiori immersa nel suo mondo, che era la sua passione. Ciao Giovanna, ora che sei in cielo insieme al tuo Peppino, veglia su di noi, che ti porteremo sempre nel cuore e non dimenticheremo mai il tuo sorriso! Riposa in pace.