AFM e SIA, gli indirizzi dell’ITET Varese per apprendere nozioni di stampo economico-aziendale

I due indirizzi Amministrazione Finanze e Marketing e Sistemi Informatici Aziendali (AFM e SIA) dell’ITET Daverio Casula Nervi di Varese sono due indirizzi figli della ex ragioneria che di quella scuola hanno mantenuto il solido impianto di conoscenze in campo economico dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti del marketing, dei prodotti finanziari, dell’economia sociale ed ambientale.

Ciò che contraddistingue l’indirizzo AFM è l’obiettivo di sviluppare capacità di un ragionamento logico nell’affrontare la realtà aziendale nelle sue complessità con competenza in ambito normativo, finanziario ed economico messe in campo durante l’importante monte ore delle materie di indirizzo, in particolare di Economia Aziendale, Economia Politica e Diritto ed Economia. Anche lo studio di due lingue straniere dalla prima alla quinta viene applicato alle discipline economiche-aziendali.

I diplomati di questo indirizzo sono molto ricercati dal mondo del lavoro in settore aziendale, bancario e assicurativo. Durante il percorso scolastico è particolarmente significativa l’esperienza di alternanza scuola lavoro che è stata proposta agli studenti anche prima che la normativa la rendesse obbligatoria e che quindi è sempre stata una parte importante della loro formazione, consentendo ad alcuni di continuare la collaborazione anche dopo il diploma.

Anche per l’indirizzo SIA l’esperienza di alternanza scuola lavoro è molto rilevante, anche per la natura dell’ambito informatico in cui si specializzano, un ambito in continua e rapidissima evoluzione che richiede un contatto diretto con la realtà lavorativa e, contemporaneamente, lo sviluppo di una mentalità in cui le competenze informatiche in campo economico-aziendale possano essere aggiornate in un’ottica di flessibilità. Data l’innegabile esigenza di digitalizzazione e anche alla luce dei recenti eventi legati alla pandemia, il diplomato di questo indirizzo sarà ancor più richiesto nel mercato del lavoro in aziende pubbliche o private, in centri elaborazione dati e in software house.

Entrambi questi indirizzi completano e integrano il percorso formativo, come gli altri studenti della scuola, con incontri e collaborazione con Università dell’Insubria e Liuc, con Unione Industriali di Varese, CCIAA e in generale con aziende ed Enti territoriali durante i quali ampliano le loro competenze e approfondiscono la conoscenza delle attività imprenditoriali del territorio varesino.

