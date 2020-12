Agenzia delle Dogane all’opera contro evasori di Iva e omesse dichiarazioni

Due operazioni dell’Agenzia delle Dogane in poche ore, a Milano e Bergamo, contro l’evasione dell’Iva e sulle dichiarazioni di energia elettrica.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Milano 2 hanno scoperto, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi intracomunitarie, un’evasione di Iva di circa 2,5 milioni di euro.

Attraverso un’indagine effettuata sulla base delle informazioni presenti nel sistema elettronico comunitario di scambio dati sull’Iva (VIES), i funzionari hanno individuato una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari, quali detersivi, profumi, abbigliamento, borse, valigeria, casalinghi ed accessori.

Nello specifico non sono state versate, per il triennio 2017-2019, le imposte dovute sugli acquisti e sulle vendite su un imponibile di oltre 11 milioni di euro. Per le violazioni accertate, oltre alle sanzioni amministrative irrogate, il rappresentante legale della società in questione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

I colleghi di Bergamo, invece, hanno proceduto, nell’ambito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni di energia elettrica, a un accertamento di imposta di 122.006 euro relativa a omesse dichiarazioni.

Il controllo si è svolto nel più ampio quadro di attività di monitoraggio delle dichiarazioni telematiche a tutela delle accise accertate e riscosse a favore dell’Erario, conducendo all’accertamento per omessi versamenti riguardanti le annualità 2017-2018-2019. ADM assicura costanti controlli a garanzia degli interessi dell’Erario e della collettività.