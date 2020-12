Al “Franco Ossola” arriva la Sanremese, il Varese cerca gol e punti

Esordio al “Franco Ossola” per Ezio Rossi alla guida del Varese dopo la prima gara a Casale e i due rinvii della settimana passata. Domenica 20 dicembre (fischio d’inizio alle ore 14.30) i biancorossi andranno in cerca dei primi punti – ma anche dei primi gol – in quello che è lo stadio di casa, ma che per ora non è stato amico.

Ad affrontare Viscomi e compagni una squadra ostica e pericolosa come la Sanremese, costruita per fare un campionato di vertice ma che non è ancora riuscita a dimostrare tutto il potenziale.

Se il Varese arriva da 10 giorni senza gare, i liguri sono scesi in campo mercoledì 16 per un recupero: 1-1 casalingo contro il PDHAE.

Continuano i problemi di indisponibilità in casa biancorossa, anche se hanno intrapreso la strada del recupero diverse pedine. Mancheranno sicuramente Siaulys, Disabato e Mamah. Rientrerà invece Balla, che potrà essere anche un’arma tattica per mister Ezio Rossi.

L’allenatore biancorosso ha presentato così la sfida: «A seguito dei rinvii ho avuto più tempo per lavorare, c’è stata maggior conoscenza da parte mia dei singoli giocatori e da parte loro dei miei insegnamenti. La differenza però si fa la domenica, quando bisogna diventare degli animali da gara. Speriamo di sfatare il “Franco Ossola”, per riuscirci non bisogna farsi condizionare da quello che è successo e andare in campo liberi psicologicamente sapendo che devi dare il meglio di te stesso; non ci sono ricette magiche. Affrontiamo una squadra che dicono sia una delle più forti del campionato nel reparto avanzato. Ci metterà a dura prova, dovremo fare una grande partita di attenzione a livello difensivo e credo che abbiamo le armi per fargli male. Noi dobbiamo assolutamente recuperare posizioni in classifica. Ho continuato a impostare il 4-3-3; rispetto alla squadra da schierare, ho ben chiari 9 su 11, poi ho sempre un paio di ballottaggi».

DIRETTAVN – La partita è già iniziata su VareseNews (guarda qui). Potrete prendere parte al liveblog commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.