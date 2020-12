Al Sacro Monte una scritta luminosa per ricordare Leo

Tre le luci di Natale del Sacro Monte ce n’è una dedicata a Leonardo “Loe” Obertini, il bambino di 13 anni scomparso il 5 dicembre per una malattia incurabile. I cittadini del borgo, infatti, hanno appeso sotto un arco una luce con la scritta con il suo nome.

“Da oggi troverete una nuova luce al Sacro Monte – scrive Giuseppe Marangon sul suo profilo Facoook – E si, non ce ne vogliate ma abbiamo voluto ascoltare il grido di dolore di una mamma che ha perso improvvisamente, per un male incurabile, il suo angioletto di soli 13 anni. Volevamo cosi essere vicini al suo dolore e rassicurarla perché siamo certi che la sua luce, come una stella, brillerà quassù e in tutto il firmamento ! Ciao Leo!”.