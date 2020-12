Al via il progetto Care Me, Care All dell’Associazione Essere Esseri Umani con Regione Lombardia

Nell’inusuale contesto natalizio di questo anno pandemico, prende il via il progetto CARE ME, CARE ALL che mira a informare, educare e formare sui temi della “cura dell’essere umano” attraverso una pedagogia della compassione che possa potenziare, sin dalla più tenera età, quell’autoconsapevolezza necessaria per la crescita di individui cooperativi e cittadini rispettosi del loro sistema di appartenenza e del loro ecosistema di vita.

Il progetto, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, prevede un ricco palinsesto di iniziative. Si parte il 29 dicembre alle ore 17:00 con il webinar Storia delle emozioni: Relazione e compassione come fattori di crescita sociale e individuale rivolto a educatori, docenti e caregivers per i quali si aggiungerà un secondo appuntamento il 18 gennaio alla stessa ora focalizzato su elementi di drammaterapia per giovani e adulti.

Sempre nel mese di gennaio si svolgeranno tre appuntamenti rivolti ai più piccoli dal titolo

Che bello prendersi cura di… me, noi, gli altri! nel corso dei quali i bambini delle scuole primarie di Varese, Milano e Monza Brianza saranno condotti da professionisti dell’infanzia alla scoperta delle emozioni e affronteranno temi quali empatia, rispetto e cooperazione attraverso un approccio didattico basato sulla lettura di fiabe e albi illustrati.

Il ricco calendario di iniziative coinvolge anche i ragazzi più grandi. Gli studenti di due scuole secondarie di II grado della provincia di Varese, saranno coinvolti nella produzione di un video sotto la guida di un autore e un regista professionista, oltre che di psicologi ed esperti di neuroscienze che metteranno a disposizione la loro competenza in materia di relazioni umane e supporto sociale per la diffusione di una cultura della compassione.

Il progetto si pone, infine, anche un obiettivo benefico: diffondere il progetto della terapia sospesa per supportare le persone in difficoltà economica.

L’Associazione Essere Esseri Umani si propone di diffondere, valorizzare e incoraggiare lo studio e la conoscenza dell’essere umano affinchè si possano creare contesti di crescita, lavoro, vita sociale e della gestione istituzionale adeguati a tutte le fasi della vita. L’Associazione fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Per informazioni info@aps-essereesseriumani.org