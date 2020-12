Alleanza, l’agenzia di Gavirate seleziona intermediari assicurativi

Interessante opportunità lavorativa per giovani laureati o diplomati tra i 25 e i 38 anni.

Galleria fotografica Alleanza Assicurazioni 4 di 4

L’agenzia di Gavirate di Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali che opera su tutto il territorio nazionale con circa 12000 collaboratori a servizio di quasi 1.9 milioni di clienti, cerca giovani validi da inserire nella propria rete di intermediari assicurativi.

Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità dell’azienda, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui Alleanza Assicurazioni può realizzare l’obiettivo di interpretare e soddisfare ogni esigenza del cliente.

In un momento storico particolare, con la crisi della previdenza pubblica e ampi spazi per il mondo della previdenza complementare cui non ha aderito il 64% degli italiani, i tagli alla sanità e il basso tasso di adesione alle polizze infortuni e malattie delle famiglie italiane, il rendimento negativo dei titoli di Stato e le grandi opportunità di investimento che offre il settore assicurativo.

Lavorare in Alleanza significa far parte di una grande azienda dove poter mettere alla prova le tue capacità, investire nella propria formazione e crescita professionale e guadagnare con prospettive di carriera.

Tra le caratteristiche richieste la laurea o il diploma, un’età compresa fra i 25 e i 38 anni, la voglia di misurarsi con un lavoro in ambito commerciale, capacità relazionale e propensione al lavoro in team.

Se vuoi cogliere questa opportunità, invia il tuo CV corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a oreste.gamberoni@alfuturosrl.it.



Ci sarà una selezione dei migliori talenti attraverso degli incontri conoscitivi.