Allevavano cani e gatti di razza senza autorizzazione, chiusa attività a Busto Arsizio

Il Comune di Busto Arsizio ha disposto la chiusura di un allevamento di gatti Siberian a BustoArsizio. La decisione è stata presa dopo la segnalazione pervenuta dal dipartimento veterinario di ATS Insubria che aveva eseguito un sopralluogo, effettuato in data 20 novembre, all’interno dell’allevamento Armonia Felina di via Sant’Antonino Ticino per verificare le condizioni di detenzione degli animali e la presenza delle corrette autorizzazioni.

I veterinari di Ats hanno constatato quanto segue: «L’allevamento non risultava in possesso di alcuna autorizzazione ed al momento del sopralluogo ospitava 18 cani, di cui 6 cuccioli (di razza Chihuahua, Akita Inu e Shiba Inu) e 6 gatti razza Siberian. Si sono rilevate numerose incongruenze relativamente agli animali registrati nella banca dati regionale degli animali d’affezione e quelli presenti».

Per questo sono state elevate d’ufficio 24 sanzioni amministrative nei confronti della coppia che gestiva l’attività. È stato inoltre redatto un verbale di sopralluogo nel quale si contesta la mancanza dell’atto autorizzativo che, tra l’altro, non è stato mai richiesto al Comune di Busto Arsizio. Con una ordinanza, infine, il dirigente dell’ufficio comunica la cessazione dell’attività di allevamento a cui verrà dato seguito attraverso la Polizia Locale.