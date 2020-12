Ancora centinaia di case senza elettricità nel Varesotto e nel Vco

Sono ancora centinaia le abitazioni senza elettricità tra l’Alto Varesotto e il Vco a causa dei danni causati alle linee dalla intensa e pesante nevicata che ha interessato tutta la zona nella giornata di venerdì. Due i guasti principali nel Varesotto: uno a Curiglia con Monteviasco con 19 abitazioni senza corrente elettrica e l’altra a Vedano Olona con 80 famiglie al buio.

Si segnalano case senza elettricità anche a Cantello, più precisamente nella zona di Ligurno dove Laura Gerli, residente di via Helevetia segnala di essere senza elettricità da sabato sera: «In questa zona siamo dimenticati da tutti – racconta – ora sono 12 ore che siamo senza corrente, al freddo e senza acqua calda». Altre disalimentazioni più localizzate a Saronno, nella zona di Malpensa e del Luinese.

Anche in Piemonte la situazione rimane complicata con oltre 1200 utenze ancora scollegate alle 8 di questa mattina, domenica. Una situazione a cui stanno facendo fronte le squadre di Enel sul territorio come possono, soprattutto alla luce delle recenti proteste da parte dei dipendenti proprio per la scarsità di uomini a disposizione a causa di una politica aziendale che non assume più nuovi tecnici da diverso tempo.

Di seguito il video di Giovanni Castiglioni su Facebook