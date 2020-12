Antonella Clerici e Sergio Barzetti portano su Rai Uno il risotto con i bruscitti

Il piatto per eccellenza della tradizione culinaria bustocca, i celebri bruscitti, si è preso per un giorno la scena nazionale grazie allo chef malnatese Sergio Barzetti e ad Antonella Clerici che all’interno della sua trasmissione su Rai Uno (“È sempre mezzogiorno”) ha voluto proporre una ricetta particolare.

In questo caso i bruscitti sono stati utilizzati per un gustoso risotto preparato da Barzetti, una pietanza che ha ricordato alla popolare conduttrice la propria infanzia in quel di Legnano, la sua città di origine. Clerici si è anche commossa, ripensando al passato, e per l’occasione ha indossato il collare del Magistero dei Bruscitti di Busto Grande, l’associazione che ha codificato la ricetta “ufficiale” dei bruscitti e che ne difende la tradizione.